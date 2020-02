Het jaar 2020 is nog geen twee maanden oud, maar er zijn al meerdere games uitgesteld. Er lijkt aan deze onaangename trend voorlopig ook geen einde te komen, want de volgende titel is alweer verschoven naar een later moment.

Ditmaal gaat het om Empire of Sin, een XCOM-achtige game, die zich afspeelt in de jaren 20, alwaar je speelt als maffiabaas. Het was de bedoeling dat deze titel in de lente zou verschijnen, maar dit zal nu in de herfst van 2020 zijn.

De ontwikkelaar heeft extra tijd nodig om echt een game te maken die volledig uniek is, zo zeggen ze in een verklaring omtrent het uitstel.