De PlayStation 5 komt eind dit jaar uit en het zal een krachtige machine zijn die tegelijkertijd een nieuwe generatie controllers introduceert met meer features. Dat zijn de basis dingen die we weten, voor de rest is het vooral wachten totdat Sony het moment gekozen heeft om de console wereldkundig te maken.

Wanneer dat gaat gebeuren is nog altijd een raadsel, maar mogelijk heeft het te maken met financiële aspecten. Als het op de tijdlijn aankomt zal Sony niet heel erg afwijken van het verleden, dat blijkt uit uitspraken van senior executive vice president en chief financial officer Hiroki Totoki.

Hij stelt dat het moeilijk is om over de timing te spreken, in detail weliswaar, omdat hij nadien zegt dat het vergelijkbaar zal zijn met het verleden. Als we naar dat verleden kijken, dan werd de PlayStation 4 eind februari onthuld bij de PlayStation Meeting. Nu achten we een onthulling deze maand zeer klein, maar zijn woorden suggereren wel dat het niet lang meer zal duren.

Mocht Sony alsnog voor een onthulling in februari kiezen, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk via een State of Play livestream zijn. Het is immers logistiek nogal een onderneming om op korte termijn wereldwijd media uit te nodigen en in te laten vliegen – er vanuit gaande dat Sony het dan in New York zal doen.