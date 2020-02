Bayonetta destijds gemist? Of Vanquish? Dan kan je de games nu alsnog spelen op de PlayStation 4 dankzij de release van de Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle. Deze bundel biedt beide titels als remasters aan en morgen zullen we je in een special uitgebreid vertellen of het de moeite waard is.

Gezien de release nu hier is, mag een launch trailer niet ontbreken en hoewel de muziekkeuze tegenover de actie wat vreemd klinkt, speken de beelden voor zichzelf. Beide remasters zijn los in de PlayStation Store verkrijgbaar voor €24,99. Interesse in beide games, dan is de bundel interessanter tegen een kostprijs van €39,99.