IGN heeft in samenwerking met ontwikkelaar id Software weer een nieuwe video online gezet, waarin meerdere opties van DOOM Eternal voor verbeterde toegankelijkheid worden getoond.

Zoals bij steeds meer games het geval is, zal ook de nieuwste DOOM voorzien worden van een optie voor kleurenblinden. Er zijn drie verschillende profielen beschikbaar vanaf launch. Deze kun je qua intensiteit en contrast aanpassen.

Ook kun je veel dingen aan de user interface aanpassen, waaronder de HUD. Liever een doorzichtige of kleine HUD voor beter overzicht op het slagveld, of juist alle informatie heel duidelijk in beeld? Het is aan jou en met deze instellingen kun je het naar smaak aanpassen.