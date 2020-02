Dat The Witcher op Netflix een groot succes was, hebben we intussen al kunnen ondervinden. Toen het eerste seizoen van deze serie in december op de streamingdienst verscheen, werd de wereld plots helemaal gek van Geralt of Rivia en zijn avonturen. Gezien er naast de tv-serie ook Witcher games en Witcher boeken bestaan, kwamen deze plots ook (weer) in de spotlights te staan. Mensen begonnen weer massaal The Witcher 3 te spelen en de boeken kregen nieuwe oplages. Tijd om even de balans op te maken om te zien hoeveel muntjes we naar onze Witcher hebben geworpen.

Volgens een nieuw verslag van de NPD, was de impact van de Witcher-serie toch wel erg goed voelbaar. De meest recente Witcher-game, The Witcher 3: Wild Hunt, had in juni 2019 meer dan 20 miljoen verkochte exemplaren, maar dat is nu wellicht een pak meer. Het verschijnen van de game op de Nintendo Switch én het uitkomen van de tv-serie zorgden er namelijk voor dat het najaar van 2019 een hoogtepunt was in de verkopen van The Witcher 3. Statistisch gezien werd de game in december 2019 zo’n 554% (!) meer verkocht dan in december 2018. Niet slecht voor een game die intussen al sinds 2015 op de markt is.

Eén van de redenen die wordt gegeven voor deze enorme groei aan populariteit, is het einde van die andere grote fantasyreeks waar je misschien ooit al eens van hebt gehoord: Game of Thrones. Het gat dat die serie achterliet moest op één of andere manier gevuld worden en de wereld van The Witcher bleek hier een waardig alternatief voor te zijn.

Nieuwe fans zullen dan uiteraard meer geneigd zijn om ook eens de games of de boeken een kans te geven, wat ons bij deze spectaculaire stijging brengt. Er wordt bovendien hard gewerkt aan een tweede seizoen, dus het lijkt erop dat de Witcher-gekte nog wel even zal blijven hangen.