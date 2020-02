In een wereld waarin er van bijna elke bestaande en onbestaande sport wel een simulator bestaat, krijgen we nu ook te maken met de wondere wereld van het droneracen dankzij DCL: The Game. DCL, Drone Champions League als we volledig willen zijn, is de officiële organisatie achter allerlei toernooien waarbij de beste dronepiloten over heel de wereld tegen elkaar racen. Oh, je dacht dat drones enkel dienden om leuke panoramafilmpjes mee te maken?

Lang hoef je zelfs niet te wachten om met DCL aan de slag te gaan, want de titel is namelijk vanaf nu verkrijgbaar in de PlayStation Store voor €39.99. Uiteraard gaat dit ook gepaard met een launch trailer, die ons warm maakt voor wat we allemaal kunnen verwachten. Naast het grote aantal drones die de revue passeren, zien we ook dat deze drones erg precies aangepast kunnen worden aan jouw stijl en dat we bij de launch 24 tracks krijgen om ons op uit te leven. Als we de getuigenissen van enkele spelers mogen geloven, is DCL toch wel een realistische weergave van hoe droneracing eraan toe gaat.

Haal dus je innerlijke piloot boven en check zeker de trailer hieronder.