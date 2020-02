Momenteel wordt er hard gewerkt aan een tweede seizoen voor de succesvolle The Witcher-serie op Netflix. Het eerste seizoen bleek een waar schot in de roos te zijn en trok zowel gamers als niet-gamers in hopen aan. Logisch dan ook dat Netflix hard aan het investeren is in het tweede seizoen. Die investeringen zijn ook te merken aan de casting, want volgens blogsite Redanian Intelligence zou The Witcher wel eens een echte topacteur binnen hebben gehaald: Kristofer Hivju, beter bekend als Tormund Giantsbane in Game of Thrones.

De Noorse acteur zou namelijk in de eerste aflevering van het tweede seizoen de rol van een zekere Nivellen op zich nemen, een charismatische en grappige man uit het kortverhaal “A Grain of Truth”. Momenteel wordt het personage echter onder de codenaam “Nigel” vermeld, maar de beschrijving van het personage en de beginletter “N” wijzen sterk op het bestaan van Nivellen in het tweede seizoen.

Fans van Game of Thrones die na het einde van de serie vorig jaar zijn begonnen met kijken naar The Witcher, zullen dus volgend jaar een favoriet onder de fans terug aan het werk kunnen zien. We zijn alvast benieuwd of Hivju ook hier interessante verhalen over melk zal mogen vertellen.