Uitgever Square Enix heeft aangegeven dat het binnenkort over en uit is met updates voor de game Dissidia Final Fantasy NT. De titel ontvangt op korte termijn de laatste update voor de PlayStation 4 en nadien is het gedaan.

Dissidia Final Fantasy NT is een 3v3 fighter die het in Japan redelijk deed in de arcade hallen, waarna het in 2018 zijn weg baande naar de PlayStation 4. De game is al enige tijd voor een zeer budgetvriendelijke prijs te koop en er werd zelfs een free-to-play versie uitgebracht via de PlayStation Store.

De servers zullen echter nog niet offline gehaald worden, dus je zult de game wel nog gewoon kunnen blijven spelen op langere termijn.