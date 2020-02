Tijdens deze generatie hebben we behoorlijk wat meegemaakt als het gaat om microtransacties. Overwatch introduceerde lootboxes en EA maakte er een potje van met Star Wars Battlefront II. Cosmetische items in Fortnite en Apex Legends zijn duur en Activision gooide bepaalde wapens achter een microtransactie in Call of Duty. Ubisoft heeft enkele projecten uitgesteld, omdat ze de wind van voren kregen met Ghost Recon: Breakpoint. De game stuurde er teveel op aan en toonde teveel gebreken, wat door de gamers en media niet in dank werd afgenomen. Een zorgelijke trend, waar ontwikkelaars lang niet altijd achter staan. CD Projekt RED heeft bijvoorbeeld aangegeven dat je in Cyberpunk 2077 geen microtransacties zult zien en Sony heeft in zijn games over het algemeen ook geen microtransacties verwerkt.

Het is steeds duidelijker te zien dat gamers en de media klaar zijn met dit soort praktijken voor extra verdiensten. Terecht ook, want als je €60,- hebt uitgegeven zit je niet te wachten op extra kosten, zeker niet als het invloed op de gameplay heeft. Bij free-to-play games is dat natuurlijk een ander verhaal, omdat de kosten voor zo’n project ergens terugverdiend moeten worden. Apex Legends ging echter de mist in door content beschikbaar te stellen na een opeenvolging van investeringen. Uiteindelijk is er een middenweg gevonden door skins los aan te bieden (voor rond de €18,-) en een Battle Pass voor een tientje, waarmee je content kan vrijspelen naarmate je stijgt in level. De Battle Pass is iets wat zijn plek gevonden heeft binnen gaming, gebaseerd op een concept dat in Fortnite voor het eerst echt omarmd werd. Het heeft zich ook bewezen als een goed systeem, dus anderen volgen.

De storm lijkt voor nu een beetje te zijn gaan liggen wat betreft de controverse omtrent microtransacties, maar voor hoe lang? Eerder hintte vastgelegde patenten van Sony naar een nieuw systeem voor de volgende generatie, waarmee de AI je kan adviseren over hoe je verder kan komen in een game mocht je vastzitten. Dit patent werd vergezeld met het idee dat een oplossing ook aangeboden kan worden in de vorm van een microtransactie, hoewel dat ongetwijfeld geheel optioneel zal zijn mocht dit toegepast worden. Desalniettemin zou dit een vrij agressieve manier zijn van het aanbieden van microtransacties en het zou bedrijven aansporen games onnodig ingewikkeld te maken om dit extra te kunnen pushen.

Laten we niet op de zaken vooruit lopen, want een patent is een patent en het gros ziet nooit het levenslicht. Toch kan dit net zo’n patent zijn dat wel gebruikt wordt voor een toepassing en dat kan kritische situaties opleveren, waarbij gamers tegenover de games komen te staan en dat dan niet op goede voet. Wie had immers ooit gedacht dat je 40 uur moest grinden om met Darth Vader los te kunnen gaan in Star Wars Battlefront II? Je weet het nooit en je kan maar beter op je hoede zijn voor dit soort praktijken, anders is de vervelende verrassing des te groter. De Battle Pass is op dit moment het ideale uitgangspunt waarin ontwikkelaars en gamers elkaar gevonden hebben. Veel content tegen een lage prijs tegenover een goed gevoel van vooruitgang.

Bedrijven zoeken echter altijd de grenzen op, zoals ze eerder met microtransacties in andere vormen al gedaan hebben. Het concept van Battle Pass kan dus zomaar weer omslaan. In dat kader kijken we er niet raar van op dat de gratis content straks onder dat systeem een stuk beperkter of kleiner van schaal zal zijn, waarbij ‘premium’ skins en content of het merendeel alsnog weer los aangeboden wordt. Zo kan je jezelf enkel onderscheiden van de rest als je er extra geld in stopt. Mocht het bij cosmetische onderdelen blijven, dan kan menig gamer er ongetwijfeld mee leven. Desalniettemin is het van groot belang om de juiste balans te blijven handhaven, want anders krijg je snel de publieke opinie tegen je. Dat in contrast met het opzoeken van grenzen levert de vraag op: wie gaat er (weer) over de schreef en wanneer?

Duidelijk is dat ontwikkelaars en uitgevers meer uit hun games willen halen dan vroeger en de Battle Pass is nu een prima oplossing, maar met alsmaar toenemende kosten qua ontwikkeling, kan het zomaar zijn dat er nieuwe manieren aangeboord gaan worden. Voor nu is het allemaal koffiedik kijken, misschien zijn het zelfs spookverhalen. Toch heeft deze generatie getoond dat uitgevers soms bereid zijn erg ver te gaan. Misschien maken we ons onnodig zorgen, dat kan ook. Wat vinden jullie? Blijft het huidige concept voorlopig aan de orde, of zal de aanpak met de volgende generatie weer agressiever zijn, met meer gepush van microtransacties? Het kan alle kanten op en we horen jouw mening hierover graag.