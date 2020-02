Eind oktober 2019 verscheen de game The Outer Worlds en wij waren erg te spreken over de titel, net zoals media wereldwijd. Obsidian Entertainment heeft met deze game een prachtige titel afgeleverd die zeker de moeite waard is om eens te spelen.

Mocht je de game nog niet hebben, dan is de aanbieding in de PlayStation Store wellicht erg interessant voor je. De game is momenteel de PlayStation Store deal van de week en gaat met 50% in prijs omlaag. Normaal kost de game €59,99, maar nu kun je de titel tijdelijk voor €29,99 aanschaffen.

Interesse? Dan kan je hier terecht.