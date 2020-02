Er is weer een nieuwe sale in de PlayStation Store online gegaan en alle games die hieronder vallen kosten maximaal €19,99, waarbij een groot deel zelfs nog wat lager uitvalt qua prijs. Kortom, mooie aanbiedingen en de reeks beslaat ruim 60 games.

Het merendeel van de aanbiedingen betreft wat oudere titels, maar dat maakt de sale niet minder interessant. Hieronder alle games die in deze sale in de aanbieding zijn en voor het overzicht in de PlayStation Store kan je hier terecht.