Captain Tsubasa is bij Westerse gamers waarschijnlijk niet zo bekend, dus Bandai Namco heeft besloten om een nieuwe trailer vrij te geven en die stelt verschillende spelers aan je voor.

Deze franchise gaat al decennia mee, maar de laatste jaren kwamen de games alleen in Japan uit. Bandai Namco heeft met Captain Tsubasa: Rise of New Champions echter besloten om deze ook in Noord-Amerika en Europa uit te geven.

Wanneer de game precies uitkomt is nog niet bekend.