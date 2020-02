In 2001 kregen pc-bezitters een geweldige RPG te spelen met Gothic. Deze titel zal als remake ook gaan verschijnen voor de PlayStation 5, zo heeft de uitgever aangekondigd. Wanneer deze remake precies zal uitkomen is nog niet bekend, maar de titel zal 2020 sowieso niet halen.

THQ Nordic stelde eind vorig jaar op de pc een ‘playable teaser’ beschikbaar van de Gothic remake. Zij stelden daarbij de vraag of gamers geïnteresseerd zouden zijn in een volwaardige heruitgave. Deze vraag werd met overgrote meerderheid – van maar liefst 94,8% – positief beantwoord.

Door deze positieve respons heeft de uitgever besloten om de remake officieel aan te kondigen voor de pc en next-gen consoles. Deze game zal worden gemaakt door een nieuwe studio die zich zal vestigen in Barcelona, Spanje.

Volgens Reinhard Pollice, business en product development director, zal de remake van Gothic trouw blijven aan het origineel, maar de gameplay zal hier en daar wel een modern tintje krijgen.

“We are up for the challenge to develop a full Gothic Remake, which will stay as faithfully as possible to the original experience and transport the atmospheric world of Gothic into a high-quality look and carefully modernizing certain gameplay mechanics.”