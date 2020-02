Er is een Destiny 2 cut-scène verschenen in de game na de laatste wekelijkse reset en die hint naar de locatie van het volgende seizoen. In de teaser video hieronder zien we Osiris die Rasputin benadert en zegt: “A line has been drawn in this system.” Dat refereert aan de keuze die je vroeger kreeg of je je aansloot bij de Drifter of niet. Aan het einde wordt de vraag gesteld bij welke kant je je aansluit.

Dat doet kenners van de lore vermoeden dat de geschiedenis zich zal herhalen en als je Curse of Osiris hebt gespeeld, dan komt het onderstaande je in bepaalde mate voor. Dat suggereert ook dat we teruggaan naar Mars, om daar eerdere zaken opnieuw te beleven, zij het in andere vorm. Met name omdat er omtrent Season of the Worthy gesproken werd over een nieuwe ontmoeting met de Warmind.

Details zijn verder nog schaars, maar dit lijkt de eerste echte aanzet naar het volgende Destiny 2 seizoen te zijn.