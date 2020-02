Ontwikkelaar Experiment 101 is al sinds 2017 bezig met BioMutant, een game die een prima eerste indruk achterliet. Tot op de dag van vandaag weten we niets over de releasedatum en er wordt ook weinig nieuws naar buiten gebracht. De brandende vraag is dus of er nog wel gewerkt wordt aan de game.

De ontwikkelaar geeft nu een update over de stand van zaken en laat weten dat er ‘harder dan ooit’ gewerkt wordt aan deze ambitieuze titel. In het onderstaande statement vertelt de ontwikkelaar dat ze de releasedatum onthullen wanneer de studio daar klaar voor is. Het proces om een game af te ronden is ‘langdurig, uitdagend en onverwacht’ werk. Daarnaast speelt de diepgang en omvang van BioMutant ook een rol.

Wanneer de game uitkomt, blijft dus nog steeds een mysterie en het is wachten op meer nieuws.