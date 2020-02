Media Molecule lijkt met Dreams een nieuwe weg in te zijn geslagen als het gaat om user-created content. De toolset van de Britse studio zit erg goed in elkaar en als het aan Mark Healey ligt, komt de beste content die uit Dreams voortkomt uiteindelijk ook in de PlayStation Store terecht. Dit laat de creative director van Dreams weten in een interview met Video Game Chronicle.

Volgens Healey is het apart uitbrengen van de beste Dreams-content een ‘no-brainer’ en Sony zou op dit moment naar de mogelijkheden aan het kijken zijn om van – vrij letterlijk – dromen realiteit te maken:

“One of the obvious things I think—this is a slight update if you like—one of the obvious things that I think we should do as a no-brainer is handpick some of the content that’s brilliant and go through the motions of taking it out as a standalone product and putting it on the PSN Store.

It would make a fantastic story and seeing how the community has developed over such a short period of time, there’s already stuff in there that’s close to PSN worthy, I think, so that at the very least will happen I’m sure, I’ll make that happen.”