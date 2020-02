Studiohoofd Vince Zampella en regisseur Stig Asmussen denken dat Star Wars Jedi: Fallen Order gebaat was geweest bij een langere ontwikkeltijd. Dat laten de twee heren weten in een gesprek met US Gamer.

Volgens Zampella zijn ze bij Respawn uiteindelijk heel tevreden met het resultaat, maar er zijn wel gesprekken geweest om de game uit te stellen en dus de ontwikkeltijd wat te verlengen. Hier hebben ze van afgezien, omdat ze Fallen Order graag voor de feestdagen wilden uitbrengen, omdat het ook bij de tijd van het jaar paste:

“Yeah, it was a conversation that we had and we decided that we wanted the game out there, we wanted to get it, you know, being out for the holiday. It’s a game that really fits that timeframe.”

Asmussen voegt hier aan toe dat de studio toentertijd voor meerdere platformen ontwikkelde en ze graag de releasedatum van 15 november wilden halen. Iedereen vond wel dat de game mogelijk beter was geweest met meer tijd, maar omdat de game van begin tot eind speelbaar was waren ze toch heel tevreden en besloten ze de game uit te brengen.

“I think we’re in a situation [where] we’re trying to build a game for several different systems and we wanted to hit a date, obviously. We all look at it, and earnestly we feel like we could, if we had a little bit more time, it would’ve been better. But at the same time, we could play through it. It was good and we felt like fans were going to like it.”