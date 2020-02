De Nintendo Switch-versie van The Witcher 3: Wild Hunt heeft onlangs een vrij toffe feature gekregen. Het is namelijk mogelijk om een savegame van je pc-versie te downloaden naar het platform, waardoor je (onderweg of niet) verder kunt gaan met je game. Een woordvoerder van CD Projekt RED heeft aan USgamer laten weten dat deze functionaliteit niet naar de PlayStation 4 zal komen.

Volgens de woordvoerder is deze feature namelijk speciaal voor de Nintendo Switch gemaakt, waarvoor ook nauw samen is gewerkt met Saber Interactive – het team dat verantwoordelijk is voor de Switch-port – en dat er dus geen plannen zijn om de feature beschikbaar te stellen voor de PlayStation 4 of Xbox One.

“This option is something we designed for the Switch version specifically, together with Saber Interactive—the team which was closely cooperating with us on the Switch port. There are no plans regarding similar functionality in the other versions of The Witcher 3.”