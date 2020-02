Milestone komt dit jaar met een gloednieuw deel in de MotoGP franchise en die game zal al vrij snel verschijnen. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat MotoGP 20 op 23 april voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Google Stadia uitkomt. Samen met deze aankondiging deelt de ontwikkelaar een eerste trailer, zie hieronder.

De release is vrij vroeg voor een MotoGP game in vergelijking met het verleden, maar deze timing sluit mooi aan op de start van het nieuwe seizoen dat dan net onderweg is. De game zal qua features weer wat nieuwe mogelijkheden bieden en de Managerial Career modus keert terug.

De focus qua features ligt nu nog meer op de randzaken rondom de sport, zoals het analyseren van data, het ontwikkelen van je motor, het uitbouwen van je strategische skills, enzovoort. Verder bevat de game ook een historische modus, waarin je iconische motoren kunt verzamelen en de AI is gebaseerd op het Neural AI 2.0 systeem.

Afsluitend bevat de game natuurlijk een multiplayer en die zal dedicated servers ondersteunen, wat belangrijk is voor het esport kampioenschap.