Vorige week kondigde Sony PlayStation aan uitgebreid aanwezig te zijn tijdens PAX East. Deze grote beurs in Boston is een trekpleister voor alles geek, comic en games. Sony zou er een grote booth hebben met een aantal speelbare games zoals Final Fantasy VII Remake, Nioh 2, Persona 5 Royal, Predator: Hunting Grounds en zelfs The Last of Us Part II.

Het bedrijf laat nu alleen weten van de deelname af te zien vanwege toenemende zorgen rondom het coronavirus. Het bedrijf meldt via haar blog dan ook dat ze teleurgesteld zijn, maar dat de veiligheid en gezondheid van hun werknemers voor gaat.

“UPDATE: Today, Sony Interactive Entertainment made the decision to cancel its participation at PAX East in Boston this year due to increasing concerns related to COVID-19 (also known as “novel coronavirus”). We felt this was the safest option as the situation is changing daily. We are disappointed to cancel our participation in this event, but the health and safety of our global workforce is our highest concern.”