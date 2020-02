Epic Games had al een aantal cryptische teasers vrijgegeven, maar vandaag is dan eindelijk Season 2 chapter 2 onthuld voor Fortnite. Met Chapter 2 brengt Epic Games een nieuwe map, battlepass en thema naar de game. De update is vanaf vandaag live en de Battlepass is geldig tot en met 30 april. In deze tijd kun je talloze nieuwe skins vrijspelen en de grote headliner is dit keer Deadpool. Het is niet de eerste cross-over met Marvel, eerder verscheen Thanos ook al in de game.

Het thema is dit keer ‘Top Secret’ en Fortnite is helemaal in stijl van de CIA, NSA en alle andere spionnen agencies. Het leuke hieraan is dat ze een aantal geheime gangetjes en tunnels in de map hebben verstopt, maar het zal niet lang duren alvorens de die-hard spelers ontdekt hebben.

Je checkt de trailer hieronder en alle uitgebreide details over de update check je via het Fortnite-blog.