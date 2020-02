Vorig jaar in september kwam het nieuws naar buiten dat de console-versies van Deliver Us the Moon waren uitgesteld naar 2020. Nu heeft de game een nieuwe releasedatum gekregen, namelijk 24 april. Het spel zal dan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden.

In Deliver Us the Moon ga je op reis naar een maankolonie, die zonder enige reden niets meer van zich laat horen. Deze kolonie is zeer belangrijk voor het overleven van de mensheid, dus je moet er alles aan doen om je bestemming te bereiken en kijken wat er gaande is.

De pc-versie van Deliver Us the Moon kwam wel vorig jaar uit en werd door de media redelijk goed ontvangen. Hier is een trailer van gemaakt, die je hieronder kunt bekijken.