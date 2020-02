Eerder deze week toonde Square Enix ons al een tal van nieuwe screenshots, waarop onder andere de schattige Chocobo summon te zien was. Daar blijft het niet bij, want ondertussen is er ook bewegend beeldmateriaal verschenen.

Hierin straalt niet enkel de Chocobo, maar ook de Cactuar en Carbuncle summons. Deze zijn echter niet zomaar verkrijgbaar in de game, maar specifiek per editie te gebruiken. Schaf je de Digital Deluxe of de fysieke Deluxe editie aan, dan mag je de Cactuar als extra erbij verwachten.

De Carbuncle is ‘fysiek’ iets moeilijker om aan te komen, namelijk enkel bij aanschaf van de Digital Deluxe of de dure 1st Class Edition. De Chocobo Chick zal voor elke pre-order beschikbaar worden gesteld.

Vergeet niet voor de release nog even wat plek te maken op je HDD, want de game zal zo’n 100GB in beslag nemen.