In 2018 werd tijdens de Gamescom Desperados III aangekondigd, maar sindsdien hoorden we maar bar weinig over de daadwerkelijke voortgang van de game. De ontwikkelaar zit gelukkig niet stil, want de game is nu plots weer opgedoken middels een nieuwe trailer, die Doc McCoy voorstelt.

Uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Mimimi Productions hebben een release tijdens de zomer van 2020 voor ogen. Een precieze datum werd helaas nog niet gegeven. Voor een klein voorproefje op wat deze strategische game te bieden heeft, check je de preview van onze collega Wim.