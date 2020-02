Death Stranding is nu al een paar maanden verkrijgbaar en na de release zagen we diverse promotionele video’s online verschijnen. Inmiddels is de hype een beetje gaan liggen en is het wachten tot de pc release, die voor later dit jaar gepland staat. Maar zit er toch nog wat anders aan te komen?

Kojima heeft uit het niets een nieuwe teaser trailer gedeeld via zijn Twitter-account en die laat beelden van de game zien om af te sluiten met ‘2020’. Dit kan een pc-teaser zijn, maar gezien dat al bekend was kan je je afvragen wat het nut ervan is. Ook kan het zijn dat er een uitbreiding of nieuwe content op stapel staat.

Wie het weet, mag het zeggen.