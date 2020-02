Call of Duty: Modern Warfare krijgt naast periodieke updates ook met enige regelmaat in-game updates die een stuk sneller doorgevoerd worden. Veel details geeft de game zelf daar niet over, maar de informatie omtrent de laatste update is nu ook online gedeeld. De in-game update die je diende te downloaden was bedoeld om de clantag bug omtrent kleuren aan te pakken.

Met de release van de Regiment functie in de game kunnen spelers een vaste clantag instellen die een andere kleur krijgt. De bedoeling is dat de kleur goud is, maar door een bug in de game konden spelers al snel allerlei kleuren toepassen en dat is niet naar wens. Ook omdat spelers hun hele naam een kleurtje konden geven, wat in-game te zien was waardoor spelers zichzelf zo als ‘friendly’ konden vermommen.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling en daarom heeft Infinity Ward dit nu rechtgezet, maar helemaal soepel verliep dat ook niet. Door een nieuwe fout kregen veel spelers de 3 of 3 3 code in hun clantag, wat de code is voor goud. Infinity Ward heeft dat inmiddels ook weer opgelost.