Vorig jaar liet EA Sports weten dat ze de CONMEBOL Libertadores aan FIFA 20 zouden gaan toevoegen door middel van een update. Die update stond toen voor maart gepland en dat is nog steeds het geval, gezien de uitgever nu te kennen heeft gegeven dat de content op 3 maart beschikbaar gesteld zal worden.

De update zal gratis zijn, waarmee je dus het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika in de game kunt spelen. Deze content komt met een specifieke toernooi modus, waarin je met diverse clubs tegen andere clubs kunt spelen. Geen zin in een toernooi? Dan kan je ook van de content genieten in Kick Off.

Verder zullen de specifieke toernooien: CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana en CONMEBOL Recopa, te spelen zijn in de carrière modus. Afsluitend krijgt FIFA 20 Ultimate Team nog custom content in het teken van de CONMEBOL Libertadores.