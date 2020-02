Momenteel kun je motion control met PlayStation VR gebruiken dankzij de heropleving van de PlayStation Move controllers. Een manier die op zich prima werkt, maar de accuraatheid is heel erg afhankelijk van hoe goed de game de lichtgevende bollen weet te volgen en te vertalen naar gameplay.

Er is slechts een handjevol games waarin de motion tracking echt top is. Dat het ook aan de (verouderde) hardware ligt dat tracking niet altijd goed gaat is evident, dus een nieuwe versie zou geen kwaad kunnen. Of dat er ooit komt is afwachten, maar wel weten we dat Sony er onderzoek naar doet.

Nieuw opgedoken patenten tonen namelijk een volledig nieuwe manier van besturen. Deze patenten werden al in augustus 2019 ingediend, maar zijn nu pas gepubliceerd. Het gaat hier om de ‘WO2020031271 – Controller Device’ en hoewel PlayStation VR niet specifiek genoemd wordt, is dat de enige logische combinatie op dit moment.

Het patent toont ons een controller met een aantal knoppen aan de voorkant en mogelijk een analoge stick bovenop. De band om je hand zit ook aan de zijkant en daarmee is het een afwijkend concept ten opzichte van de PlayStation Move. Het ontbreekt de controller ook aan een lichtbol, maar die zou eventueel later toegevoegd kunnen worden, mocht dat überhaupt nodig zijn voor een PlayStation VR opvolger.

Verder staat in de omschrijving van de controller dat deze zowel bedraad als draadloos gebruikt kan worden en de plaats waar de vingers aan de voorkant terecht komen, zou voorzien zijn van een tracking systeem. Zo zouden je vingers zeer nauwkeurig gevolgd kunnen worden. Veel meer details hebben we niet, interessant mag het in ieder geval genoemd worden. Duidelijk is ook dat Sony op zoek is naar nieuwe innovatieve manieren om games via motion controllers te laten besturen.