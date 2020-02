Dying Light ligt al lange tijd in de schappen en deze open wereld zombie game werd met veel lof ontvangen. Het vervolg is dan ook al een aantal jaren in de maak, maar Dying Light 2 werd onlangs nog uitgesteld. Het origineel staat plots weer in het nieuws, want uit het niets is er een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd.

Spelers van Dying Light kunnen nu aan de slag met ‘Story Mode’ en die biedt een makkelijkere ervaring aan. Als je de game dus te moeilijk vindt, kan je in de Story modus spelen en zo beter het verhaal ervaren zonder al te veel moeite. Hieronder kan je nog alle aanpassingen vinden die de Story modus met zich meebrengt.