Vrij recent kwam na vele jaren ontwikkelen het ambitieuze Dreams uit en de game scoorde geweldig bij fans en media. De game was lang in de maak, maar dat heeft goed uitgepakt. Het mag eigenlijk geen verrassing voor je zijn dat Dreams naar de PS5 gaat komen, gezien de game een tienjarenplan kent. Sterker nog, de game functioneert al op de PS5.

Dit blijkt uit een interview met Eurogamer waarin gesproken wordt met twee medewerkers van Media Molecule. In het interview wordt bevestigd dat de PS5-versie al bestaat en werkt, maar dat er nog niet echt next-gen toekomstplannen zijn voor Dreams.

Gezien de game al op dat platform draait is het dus vooral een kwestie van tijd. Gezien de PlayStation 5 nog niet uit is, kan het zomaar zijn dat het een launch titel betreft, maar concreet wilde Media Molecule daar niet over zijn.

“I mean, obviously, we’re going to look at that, we’re a PlayStation studio. Dreams actually already runs on PlayStation 5 – there you go, that’s the scoop. But that’s just us being devs and exploring.”