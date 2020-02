PlayerUnknown’s BattleGrounds – beter bekend als PUBG – verscheen geruime tijd geleden voor de PS4 en sindsdien wordt de game goed onderhouden. Sinds oktober vorig jaar konden PS4 en Xbox One-spelers gebruikmaken van cross-play functies, waardoor beide consoles tegen elkaar kunnen spelen. Party’s maken met spelers op beide platformen ging helaas nog niet.

Daar komt binnenkort verandering in, want cross-play is nu volledig geïntegreerd op beide consoles. Update 6.2 van de PUBG Test Servers brengt deze functie met zich mee en dat zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort ook richting de echte game komen. Wil je dus spelen met je Xbox One en PS4 vrienden op PUBG? Dat kan vanaf nu op de Test Servers.

Console Players: Update 6.2 is now available on the PTS!

Drop in to test Cross Party Play, which allows Xbox and PS4 players to party up together!

Team Deathmatch, grenade balance, Karakin loot changes, and more are also available for testing. https://t.co/uSxzFfDESD

— PUBG Support (@PUBG_Support) February 20, 2020