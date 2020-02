Nadat Sony heeft aangegeven dat zij niet aanwezig zullen zijn op PAX East, heeft de Japanse grootmacht nu ook kenbaar gemaakt dat zij de Game Developer’s Conference 2020 – die loopt van 9 tot 12 maart – gaan overslaan.

Een woordvoerder van Sony laat in een statement weten dat zij dit besluit hebben genomen wegens de toenemende zorgen omtrent het coronavirus. Hoewel Sony het betreurt om niet aanwezig te zijn, hebben ze er voor gekozen om de gezondheid van de werknemers te beschermen en ze daarom niet naar San Francisco af te laten reizen.

“We have made the difficult decision to cancel our participation in Game Developers Conference due to increasing concerns related to COVID-19 (also known as coronavirus).

We felt this was the best option as the situation related to the virus and global travel restrictions are changing daily. We are disappointed to cancel our participation, but the health and safety of our global workforce is our highest concern. We look forward to participating in GDC in the future.”