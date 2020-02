Apex Legends kwam destijds uit met de map King’s Canyon, maar deze map is inmiddels vervangen door World’s Edge. Veel spelers vinden de oude map echter de beste van de twee en King’s Canyon zou later dit seizoen terugkeren voor de Ranked playlist. Wie graag weer op de eerste map wil spelen, kan dat vanaf vandaag doen.

Respawn heeft aangekondigd dat King’s Canyon namelijk terugkeert voor het weekend. Waarom de map nu plots terugkeert, is onduidelijk. Tot en met 24 februari kan je op de originele map aan de slag. Mocht je de map erg missen, dan is dit je kans.

We’re going back to where it all started. 😎

Starting tomorrow through Feb 24, in addition to World’s Edge, Season 1 Kings Canyon will also be available to play. pic.twitter.com/OLDCegRrPX

— Apex Legends (@PlayApex) February 20, 2020