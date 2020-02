Media Molecule bracht onlangs Dreams uit na een erg lange ontwikkelperiode en de game die ze daarvoor hebben gemaakt was Tearaway. Het begon echter ooit met LittleBigPlanet, waar verschillende delen van zijn uitgekomen. Is het niet tijd voor een vierde deel?

Het ziet er niet naar uit dat LittleBigPlanet 4 op korte termijn verschijnt, want de ontwikkelaar stelt dat Dreams de spirituele opvolger van die titel is. Desondanks is LittleBigPlanet wel een franchise waar ze altijd van zullen blijven houden, zegt Siobhan Reddy, director bij de studio tegen GameSpot.

“Dreams is our spiritual successor to it, at this very point, the plan for us is for Dreams to be our main focus and to make the cool stuff we want to make in that, but who knows what that content will be. But it will be in Dreams.