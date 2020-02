Tony Hawk’s Pro Skater heeft al een paar jaar geen nieuw deel meer gezien en ook de samenwerking tussen de skater en Activision is ten einde. Toch blijft de franchise telkens weer de kop op steken. Voornamelijk in het kader van geruchten, want keren de klassiekers toch terug..?

Dat is voor nu een vraag, wat wel zeker is, is dat er een documentaire in de maak is die laat zien hoe de eerste game gemaakt werd. Deze documentaire zal voor het eerst getoond worden op het Mammoth Film Festival eind deze maand. Waar de documentaire nadien te zien zal zijn is nog niet bekend.

Hieronder een eerste indruk middels een trailer.