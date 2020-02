In veel racegames draait het vooral om racen op hoge snelheid, maar daar is in Overpass geen sprake van. Natuurlijk speelt snelheid een rol, maar dan meer in tijd dan qua voertuigen. Het is namelijk de uitdaging om je voertuig zo goed mogelijk onder controle te houden en langs uitdagende parkoersen te sturen.

De game verschijnt eind volgende week en Nacon heeft nu een nieuwe video uitgebracht die diverse gameplay aspecten van Overpass toont. Dit met het oog op twee soorten tracks: obstakel parcoursen en hillclimbs.

Binnenkort zullen we je in onze review meer over Overpass vertellen en in de tussentijd kan je bij onze preview terecht.