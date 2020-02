De Tokyo Game Show zal pas in september plaatsvinden, maar de organisatie heeft nu al het een en ander gedeeld over de plannen. Het meest interessante daarvan is dat de next-gen consoles tot de line-up behoren, wat de indruk wekt dat next-gen games daar speelbaar zullen zijn.

Het zou daarmee ook goed kunnen zijn dat consumenten voor het eerst met nieuwe platformen aan de slag kunnen. Tenzij Sony en Microsoft besluiten de next-gen systemen al op de Gamescom beschikbaar te stellen, maar daarover is momenteel nog niets duidelijk.

Ook geeft dit nieuws nogmaals de bevestiging dat de PlayStation 5 voor die tijd wereldkundig wordt gemaakt. De vraag is alleen nog steeds wanneer dan precies, gezien Sony niet heel erg duidelijk is daarover.