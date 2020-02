Black Desert is inmiddels al enige tijd op de PlayStation 4 te spelen en de ontwikkelaar komt nu met goed nieuws: de game krijgt cross-play functies. Pearl Abyss heeft aangekondigd dat de MMORPG op 4 maart een update krijgt, zowel op de PlayStation 4 als de Xbox One en die maakt het mogelijk om spelers op beide platformen met elkaar samen te laten spelen.

Bij de aankondiging is een zeer korte trailer online verschenen, zie hieronder. Helaas geeft die verder geen details over wat de cross-play features zoal zijn en of er bijvoorbeeld ook goede communicatie mogelijk is door in-game party’s te vormen. Dat zullen we dus nog even moeten afwachten.