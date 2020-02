Special: Yakuza Remastered Collection – De afgelopen jaren heeft de Yakuza-serie indruk op zowel Europeanen als Amerikanen weten te maken. Voorheen een typische niche-game heeft nu zowat zijn stempel op de mainstream weten te drukken. Erg fijn voor het gepassioneerde team wat bij SEGA nu al jaren aan deze games werkt, maar ook wij vinden dit gewoonweg leuk. Een voorheen wat, naar onze mening, ondergewaardeerde serie krijgt eindelijk de lof en liefde die het verdient. Maar nu zo veel mensen op de PlayStation 4 aan de slag zijn geweest met Yakuza 0, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2, blijft er natuurlijk een groot gat over gezien Yakuza 6 hier op volgt. Met de Yakuza Remastered Collection haal je deel drie, vier én vijf in huis voor een zeer aangename prijs.

In het midden

Een aantal maanden terug behandelden wij al in het bijzonder de Yakuza 3 remaster en daar waren wij vrij positief over. In grote lijnen zijn we idem positief over de remasters van Yakuza 4 en Yakuza 5. Het zijn en blijven remasters en geen volwaardige remakes, zoals deel een en twee wel hebben gekregen, maar de drie delen die op de PlayStation 3 zijn verschenen kunnen grafisch vandaag de dag nog wel aardig mee. Het belangrijkste blijft de verbetering in de framerate wat op elke remaster van toepassing is en de content die voorheen ontbrak in de gelokaliseerde release.

Nóg belangrijker is de inclusie van Yakuza 5, het deel wat veel mensen toch aan zich voorbij hebben laten gaan. Yakuza 5 kwam namelijk enkel digitaal op de PlayStation 3 uit, ongeveer twee jaar na de release van de PlayStation 4. Games die nog steeds schitteren in afwezigheid zijn de (vrij vertaalde) Yakuza Kenzan en Yakuza Ishin, twee spin-off’s die zich respectievelijk in de zeventiende en negentiende eeuw afspelen. Ook ontbreekt Yakuza Dead Souls, een zombie spin-off die ook hier in Europa werd uitgebracht ten tijde van de gigantische zombie hype die er heerste.

Samengevat

Voor een samenvatting van de evenementen uit Yakuza 3 verwijzen wij jullie toch even terug naar de eerder genoemde special, want we zullen hier voornamelijk de gebeurtenissen uit deel vier en vijf bespreken. In Yakuza 4 volgen we vier personages en in Yakuza 5 volgen we er vijf, een lijn die bij Yakuza 6 is verbroken. Dit is waarschijnlijk gedaan om het nog enigszins overzichtelijk te houden, want hoewel de ontwikkelaars meesters zijn in verhalen vertellen en Yakuza 5 ondanks zijn overdaad aan personages toch goed te volgen was, zou zes personages misschien wel iets te chaotisch worden.

De hoofdrol in Yakuza 4 blijft natuurlijk weggelegd voor Kazuma Kiryu die nog steeds aan zijn Yakuza verleden probeert te ontkomen. In Yakuza 4 krijgen we als nieuwe personages Shun Akiyama, een soort Robin Hood in Kamurocho die leningen verstrekt aan mensen in benarde situaties zonder rente, als ze het in zijn ogen verdienen. Taiga Saejima is een lid van de Tojo Clan die er alles aan doet om zijn naam en de naam van zijn clan zuiver te houden. Masayoshi Tanimura is een jonge politieagent met een gokverslaving die zijn eigen behoeftes vaak boven zijn werk laat uitkomen.

In Yakuza 5 zien we veelal dezelfde personages terug, met uitzondering van Tanimura. In plaats daarvan mogen we voor het eerst spelen als Haruka Sawamura, de geadopteerde dochter van Kazuma Kiryu. Nieuw is Tatsuo Shinada, een oud honkbal speler die zijn carrière verprutst heeft en als schrijver van “volwassen entertainment” verder is gegaan. Shinada werd verdacht van game-fixing, ofwel de uitslag van wedstrijden manipuleren zodat mensen hier hoge bedragen op konden inzetten en zo snel rijk konden worden.

Doet wat een remaster moet doen

De Yakuza Remastered Collection doet simpelweg wat een remaster moet doen. Alles is net wat beter dan de originele games op de PlayStation 3 en voegt hier en daar zelfs wat content toe. Enkele dingen zijn gewijzigd, bijvoorbeeld de stemacteur van Masayoshi Tanimura gezien de originele acteur met vervroegd pensioen is gegaan. Al met al kan je met deze collectie als Yakuza-fan haast geen slechte koop doen, want drie volwaardige Yakuza-games voor de prijs van één nieuwe release is natuurlijk een koopje. Houd er wel rekening mee dat ondanks dat de games er op zich nog best prima uit zien, het wel even wennen gaat zijn als je eenmaal aan de PlayStation 4 delen gewend bent, want die zijn natuurlijk een stuk mooier. Ook is de gameplay van deze oude delen geheel intact gebleven, dus daar zal je zo nu en dan over struikelen wanneer je het vergelijkt met de superieure modernere delen.