Een paar maanden voor de release van Borderlands 3 kondigden Gearbox Software en 2K Games het Vault Insider Program aan. Met dit VIP-programma worden loyale Borderlands-fans beloond met speciale in-game loot en andere bonussen. Over een paar maanden zal dit echter niet meer mogelijk zijn.

Gearbox Software heeft namelijk aangekondigd dat het Vault Insider Program op 18 mei stopt. Tot die tijd kun je nog gewoon VIP-punten verdienen. Let wel op, na 18 mei is je VIP-profiel niet meer bereikbaar, dus zorg ervoor dat je uiterlijk op 18 mei al je verdiende punten hebt uitgegeven.

Als reden voor het stopzetten van het Vault Insider Program noemt Gearbox Software dat het programma vooral bedoeld was om voor de release van Borderlands 3 meer aandacht voor de game te genereren door mensen bijvoorbeeld trailers te laten kijken. Inmiddels is het spel ruim vijf maanden uit en dus is dat doel niet meer van toepassing.

Als blijk van waardering heeft de ontwikkelaar nog een extra SHiFT code gedeeld waarmee je 10 Golden Keys kunt krijgen. Deze code is C3C3B-BB9SS-FTKHK-ZTWTB-99CRX en die kun je hier verzilveren.