Rockstar Games heeft weer alle details bekendgemaakt van de wekelijkse update voor GTA Online. Ditmaal kunnen spelers flink wat nieuwigheden en leuke extra’s verwachten, waaronder nieuwe auto’s en een gratis T-shirt.

Allereerst is er de Progen PR4, een open-wheel auto die aan GTA Online is toegevoegd. De Progen PR4 is pas vanaf volgende week te verkrijgen bij Legendary Motorsports. Dit gebeurt op 27 februari, wanneer ook de Open Wheel Race Series lanceert. Tot die tijd kun je met een beetje geluk al dit racemonster bemachtigen. Tot en met 26 februari is de Progen PR4 namelijk de hoofdprijs wanneer je een gokje waagt met de Lucky Wheel in Diamond Casino & Resort.

Voor liefhebbers van nieuwe auto’s is er nog meer goed nieuws. De nieuwe Dinka Blista Kanjo is – hierboven afgebeeld – is namelijk ook beschikbaar gesteld in GTA Online. Deze auto is nu te koop bij Southern San Andreas Super Autos. Om de komst van de Blista Kanjo te vieren, krijgt iedereen die uiterlijk 26 februari inlogt nu ook gratis een Dinka T-shirt.

Natuurlijk zijn er ook deze week weer extra beloningen te verdienen in bepaalde modi. Allereerst krijg je momenteel dubbel uitbetaald bij Survivals. Daarnaast verdien je twee keer zoveel geld en RP met Special Cargo Sell Misisons en hetzelfde geldt voor VIP Work & Challenges.

Als laatste gelden er momenteel ook weer diverse kortingen. Deze keer is er een selectie aan panden, voertuigen, wapens en munitie afgeprijsd. De details daarvan check je hieronder.

Panden:

Executive Offices, Add-Ons & Upgrades – 40% korting

Executive Office Garages, Add-Ons & Renovations – 40% korting

Special Cargo Warehouses, Add-Ons & Upgrades – 35% korting

Garage Properties – 35% korting

MC Clubhouses, Add-Ons & Upgrades – 40% korting

Voertuigen:

Pegassi Zentorno – 40% korting

Pegassi Oppressor – 40% korting

HVY Insurgent – 35% korting

TM-02 Khanjali – 35% korting

Armored Kuruma – 35% korting

B-11 Strikeforce – 35% korting

Alle Yachts – 40% korting

Buckingham Luxor – 40% korting

Buckingham Luxor Deluxe – 40% korting

Grotti X80 Proto – 40% korting

Cheval Taipan – 40% korting

Wapens en Munitie: