Eerder deze maand ging het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare van start. De game werd uitgebreid met gratis content, waaronder nieuwe maps. Zo kregen spelers twee nieuwe maps voor de reguliere multiplayer, waaronder de klassieker Rust. Deze kleine map werd ook beschikbaar gesteld voor de Gunfight modus. Voor deze modus, die draait om kleinschalige gevechten, zal komende week nog een nieuwe map worden uitgebracht.

In een nieuwe community update gaf ontwikkelaar Infinity Ward een voorproefje van wat spelers in de komende week kunnen verwachten. Hieruit blijkt dat de Gunfight map Bazaar aan de game zal worden toegevoegd. Bazaar werd bij de onthulling van het tweede seizoen al aangekondigd, maar het was nog onduidelijk wanneer de map zou worden uitgebracht. Infinity Ward brengt immers niet alle nieuwe content van een seizoen in één keer uit, maar kiest ervoor om de game gedurende het seizoen meerdere keren van nieuwe content te voorzien.

In de community update meldt de studio verder dat er komende week ook nog nieuwe modi beschikbaar worden gesteld in Call of Duty: Modern Warfare. Zo komt er een modus waarin twee teams van drie spelers met enkel snipers het tegen elkaar opnemen op Rust. Ook is Infantry Ground War op komst, een variant van Ground War zonder tanks. Als laatste zal dubbel XP op vrijdag weer geactiveerd worden.