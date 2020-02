In 1994 kwam de eerste game uit de Tekken-serie uit. Inmiddels zijn we dus ruim 25 jaar verder en vandaag de dag zijn de vechtgames van Bandai Namco nog altijd erg populair. Het meest recente deel, Tekken 7, verscheen in 2017. Het spel kreeg prima scores van de critici en ook commercieel blijkt het een succes.

Katsuhiro Harada, de producer van Tekken, meldt op Twitter namelijk vol trots dat er meer dan vijf miljoen exemplaren van Tekken 7 zijn verkocht. Deze mijlpaal werd in december 2019 al bereikt. De verkopen van het zevende deel dragen bij aan mooie verkoopaantallen van de gehele Tekken-reeks, die ook door Harada werden gedeeld. De serie is namelijk de grens van 49 miljoen verkopen gepasseerd.

Bandai Namco heeft, om de verkoopaantallen te vieren, een mooie artwork afbeelding uitgebracht, die je bovenaan dit bericht ziet. Hierop staan een hoop bekende personages van Tekken afgebeeld, waaronder ook de DLC-personages van het derde seizoen van Tekken 7.

TEKKEN7 had achieved Over 5 million sales (Achieved in December 2019)!

We recorded Over 49million copies sales for the series.

鉄拳7が500万枚超を達成(2019年12月現在でシリーズ累計は4900万枚超)!

記念イラストに新シーズンのキャラクターが追加されました!#TEKKEN7 #TEKKEN pic.twitter.com/xgaqkxJNWz

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) February 21, 2020