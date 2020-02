Rebellion bracht begin deze maand Zombie Army 4: Dead War uit. De game kreeg overwegend goede scores in de reviews en ook wij beloonden de game met een net cijfer. Rebellion is in ieder geval blij met de lovende woorden van diverse media, zo laat een nieuwe trailer wel blijken.

Het is bekend dat de serie zichzelf niet altijd even serieus neemt en dat is ook het geval met de onderstaande trailer. Terwijl er wat mooie quotes uit diverse reviews voorbij komen, zien we een hoop zombies dansen onder leiding van een zombieversie van Adolf Hitler.

Laten we er verder maar niet al te veel woorden aan vuil maken. Check de komische trailer hieronder.