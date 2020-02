Het huwelijk tussen Star Wars en EA heeft toch wel wat ups en downs gekend. Het leek er lang op dat een scheiding tussen het kibbelende koppel nakende was, totdat EA vorig jaar uiteindelijk met Jedi: Fallen Order bewees dat het toch goede Star Wars-games kon maken. Ook Battlefront II is vandaag de dag overigens uitgegroeid tot een prima titel, iets wat twee jaar geleden allesbehalve mogelijk leek. Nu blijkt dat EA eigenlijk veel meer plannen had met het Star Wars-IP, maar noodgedwongen werden enkele veranderingen doorgevoerd.

EA moest doorheen de jaren al twee Star Wars-games annuleren: zowel in 2017 als in 2018 werden namelijk twee projecten definitief stopgezet. Het eerste project, een Star Wars heistgame onder de codenaam Ragtag, werd na twee jaar ontwikkeltijd in 2017 afgeschreven. Een tweede game, met codenaam Orca, moest het eerste project vervangen, maar Orca volgde in 2018 het voorbeeld van Ragtag op en werd ook geannuleerd. Zes anonieme medewerkers van EA beweren nu echter dat EA vorig jaar nog een derde Star Wars-game moest annuleren.

Deze derde game, codenaam Viking, zou een spin-off van de Battlefront-serie zijn geworden, maar dan met een grotere focus op open-wereld elementen. De Londense gamestudio Criterion, bekend van Burnout en Need for Speed, zou EA Vancouver initieel bijstaan bij het ontwikkelen van deze game. Doordat Criterion echter vrij ver van EA Vancouver lag, ontstonden wat logistieke problemen. Criterion had bovendien een erg ambitieuze visie voor deze game, wat uiteindelijk ook tot problemen leidde bij EA. In de eerste helft van 2019 werd de game dan ook gewoonweg geschrapt. Gezien we niet weten wat we gemist hebben, is het wat moeilijk om hier treurig over te zijn, maar toch blijft het jammer dat vele medewerkers hier initieel zoveel werk in hebben gestoken.

EA blijft echter actief aan Star Wars games werken: gezien Jedi: Fallen Order een groot succes was, wordt dan ook hoogstwaarschijnlijk gewerkt aan een vervolg. Ook Battlefront II blijft ondersteuning krijgen, waardoor we toch kunnen blijven genieten van onze dagelijkse portie Star Wars. The Force is still strong with this one.