Na het eerdere nieuws dat The Witcher op Netflix Kristofer Hivju gestrikt zou hebben voor hun tweede seizoen, kwam Netflix zelf even naar buiten met een lijstje officieel bevestigde namen die deel uitmaken van de cast van het volgende seizoen. Wat blijkt: Hivju, beter bekend als Tormund uit Game of Thrones, zal inderdaad zijn opwachting maken als Nivellen in het volgende seizoen.

Verder werd ook bekendgemaakt wie Lambert zal vertolken. Gamers die The Witcher 3 hebben gespeeld kennen Lambert als een norse Witcher, waar Geralt al graag eens gedichtjes over schrijft. Lambert was bovendien mede verantwoordelijk voor de training van Ciri. De rol zal vertolkt worden door Paul Bullion, die het nieuws bekendmaakte met de onderstaande tweet. Bullion verwierf al eerder faam als Billy in Peaky Blinders.

De volledige bevestigde lijst is als volgt:

Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca

Voorlopig is er jammer genoeg nog geen sprake van Mark Hamill als Vesemir, maar zolang de rol van Vesemir niet wordt ingevuld, blijven we hoop koesteren dat dit ooit realiteit wordt. Misschien moet Netflix nog wat muntjes gooien naar Mark Hamill om hem te overtuigen.