Anthem heeft sinds de launch een vrij tragisch traject afgelegd, maar EA en BioWare hebben de hoop nog niet opgegeven! Anthem zal immers binnenkort een heuse reboot krijgen, die de game hopelijk nieuw leven zal inblazen. In de tussentijd krijgt Anthem wel nog eens update 1.70 te verduren, die nu live is. De volledige patch notes kan je hieronder terugvinden, maar wees gewaarschuwd dat de lijst toch wel zeer uitgebreid is.

Various bug and stability fixes.

Bij dezen heb je het einde van de volledige lijst bereikt, dus neen we zijn geen zaken vergeten. De update is echter wel 2.9GB groot, dus waarschijnlijk zullen de genoemde bug fixes wel vrij talrijk zijn. Gezien de toekomstige reboot, lijkt het eigenlijk wel logisch dat we geen grote updates meer voor Anthem mogen verwachten totdat de reboot er uiteindelijk is.