Vreugde alom, want het lijkt erop dat we een nieuwe film krijgen die gebaseerd is op een videogame. Zoals we allen wel weten, staan videogame films dan ook telkens steevast garant voor kwaliteit. Alle gekheid op een stokje, maar de populaire shooterreeks Borderlands kan misschien wel eens een leuke, breinloze actiefilm worden. Dit dacht Lionsgate in 2015 ook toen de Borderlands-film werd aangekondigd. Na enkele jaren stilte blijkt nu plots dat die film nog steeds gemaakt wordt. Dit kondigde Randy Pitchford aan via onderstaande tweet.

Roth staat erom bekend vrij bloederige films te maken, de man maakte namelijk eerder al onder andere “Cabin Fever” en “Hostel”. Gezien Borderlands barst van de chaotische actie, waarbij kogels en bloed in het rond vliegen, zou Roth wel eens de geschikte persoon voor de job kunnen zijn. Hopen prijzen zal de film hoogstwaarschijnlijk niet winnen, maar dat kan de popcornpret niet bederven!