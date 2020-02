Dreams ligt nog maar een dikke week in de winkelrekken en we hebben al verbluffende creaties de revue zien passeren. Nu blijkt dat iemand – een gamer die zichzelf ‘milbox’ noemt – zelfs een heus vervolg op Crash Bandicoot in elkaar gestoken heeft. Een vervolg dat volgens YouTube kanaal GameXplain uitblinkt op vlak van graphics én controls.

De volledig in Dreams gecreëerde game heet “Crash Bandicoot TripSanity” en bevat maar liefst zeven levels, meerdere baasgevechten en zelfs ‘sandboarding’. De onderstaande walkthrough maakt je alvast wegwijs, maar als je Dreams in huis hebt, raden we je vooral aan om het even zelf uit te proberen. Er gaat niets boven een kersverse dosis nostalgie, toch?