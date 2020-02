Insomniac Games is geen onbekende voor de gemiddelde gamer met een PlayStation console naast zijn of haar tv. De studio gooide in het verleden reeds hoge ogen met exclusieve franchises als Ratchet & Clank, Resistance en Spider-Man, en werd recent definitief opgekocht door Sony. Het is nog even koffiedik kijken waar Insomniac op dit moment mee bezig is, maar het lijkt ons duidelijk dat de ontwikkelaar grootse plannen heeft.

Recent heeft Insomniac namelijk hun kantoor gerenoveerd. Hun oorspronkelijke werkstek was bedoeld voor een kleiner team en stond tjokvol monitors die momenteel niet langer up-to-date zijn. Een schaalvergroting en modernisering was dus meer dan op zijn plaats. De studio is nu zo tevreden met de make-over dat ze iedereen een rondleiding willen geven. Dat doen ze in de onderstaande video, die zeker een kijkbeurt waard is.

Fijn werken zo. Wat denken jullie ervan?